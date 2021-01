Calciomercato Juventus, spunta Tolisso per il centrocampo

Juventus, oltre alla quarta punta nelle ultime ore di mercato potrebbe arrivare anche il centrocampista: spunta Tolisso

Non solo la punta, nelle ultime ore di mercato, la Juventus potrebbe anche fiondarsi su un nuovo rinforzo in mediana. Il nome, in questo senso, è quello di Corentin Tolisso. Il centrocampista del Bayern Monaco, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe finito nel mirino della dirigenza juventina e potrebbe lasciare il club bavarese.

Oltre all’attaccante quindi, i bianconeri potrebbero anche lavorare per un innesto in mediana. Tolisso è un profilo già accostato al club bianconero. A rivelarsi positivo per l’affare potrebbe essere anche il buon rapporto tra la Juventus e la società bavarese, che nell’ultima sessione di mercato ha acquistato in prestito Douglas Costa, anche se non sembra intenzionata a riscattarlo.