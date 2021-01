La Juventus sta pensando a come rinnovare il reparto difensivo e tra questi c’è un nome che piace anche a molti altri top club europei

La Juventus è impegnata in una stagione particolare, di ripartenza e di rivoluzione con una nuova guida tecnica. I bianconeri hanno ringiovanito per certi aspetti la rosa in questi due anni visti gli arrivi di McKennie, Arthur, de Ligt e non solo. Soprattutto in difesa, però, la squadra di Pirlo ha fatto parecchia fatica visto l’assenza prolungata di Chiellini per infortunio.

Il difensore è però entrato nel 37esimo anno e ormai offre garanzie sempre più ridotte e anche Bonucci in ogni caso va verso i 34. Non il massimo per una società che deve ricostruire, abbassando magari anche il tetto ingaggi. De Ligt – che intanto è guarito dal Covid – e Demiral sono due da cui poter ripartire, anche se il turco non sembra in cima alle preferenze di Pirlo. Secondo ‘The Athletic’, la Juventus sarebbe in corsa per Pau Torres, difensore classe ’97 del Villarreal. Giocatore statuario da più di 190 cm, ha segnato anche 2 gol in questa stagione attirando gli interessi di molti top club. i bianconeri sono però in buona compagnia con Chelsea, Barcellona e Real Madrid.

Pau Torres ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e un contratto in scadenza 2024, quindi per ora l’unica via resta quella. Per i Blancos sarebbe l’erede di Sergio Ramos, per il Chelsea di Thiago Silva (ma un’alternativa a Upamecano). Sicuramente Pau Torres, cresciuto nelle giovanili del Villarreal, nei suoi piani ha quello di fare il salto in una big europa. Per la Juventus potrebbe essere il profilo ideale per raccogliere il testimone da Chiellini e formare una super coppia con de Ligt.