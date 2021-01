Calciomercato, da El Shaarawy a Llorente: le prossime ufficialità

Calciomercato, in Serie A si entra nella fase cruciale delle trattative: il punto sugli affari in chiusura, da El Shaarawy a Llorente

Fase cruciale del mercato in Serie A, con diverse squadre che hanno concretizzato movimenti importanti o stanno per farlo. Si sta per entrare nella volata finale dell’ultima settimana di gennaio e tutti vanno a caccia di rinforzi per la seconda parte di stagione. Numerosi, nelle ultime ore, gli affari praticamente definiti, che attendono solo l’ufficialità, questione di giorni se non di ore.

Calciomercato Serie A, tutti i prossimi colpi: El Shaarawy e non solo

La Roma è pronta a riabbracciare El Shaarawy, anche se la lieve positività del giocatore al coronavirus non ha permesso di completare, per il momento, l’iter. Roma in attesa anche di Reynolds, dopo il sorpasso alla Juventus raccontato da Calciomercato.it, si attende la fumata bianca definitiva per lo statunitense. Il valzer continua con i movimenti degli attaccanti. Llorente pronto ad accasarsi all’Udinese, il rientro ormai prossimo in casa Napoli di Osimhen, che si sta mettendo alle spalle i problemi legati al Covid e all’infortunio alla spalla, ‘libera’ di fatto lo spagnolo. A sua volta, in questo modo Kevin Lasagna potrà lasciare i bianconeri e legarsi al Verona. Si avvicina invece un addio definitivo alla Serie A: Gomez ha detto di sì al Siviglia, si attende l’accordo conclusivo tra l’Atalanta e il club andaluso.