Ancora una sconfitta per il Crotone di Giovanni Stroppa che cede il passo anche alla Fiorentina. Rischio esonero

Continua la stagione di grande sofferenza del Crotone neopromosso che naviga nei bassifondi della classifica. I rossoblù occupano l’ultima posizione in graduatoria e nella serata di oggi hanno raccolto la 13esima sconfitta del proprio campionato, cancellando prontamente quanto di buono raccolto nel turno precedente contro il Benevento.

Una sconfitta quella contro la Fiorentina che taglia ulteriormente le gambe ai ragazzi di Stroppa, distanti due punti dal Cagliari 17esimo e con sole tre vittorie all’attivo nell’intero girone d’andata. Numeri troppo poveri per poter ambire ad una salvezza che si fa sempre più complicata, aspettando i risultati delle altre concorrenti. Intanto l’1-2 di questa sera rimette immediatamente in discussione il futuro del tecnico Stroppa, già in bilico nelle scorse settimane. L’esonero non è impensabile con il club calabrese che dovrebbe poi guardarsi intorno a caccia di un eventuale sostituto. Tra gli allenatori liberi profili papabili sono Stramaccioni e soprattutto Semplici.