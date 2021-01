CMIT TV – Speciale Fantacalcio, 19a giornata: vedi la DIRETTA

Torna l’appuntamento con lo speciale Fantacalcio di Calciomercato.it: tutti i consigli per la diciannovesima giornata di Serie A

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

Parte questa sera con il Benevento-Torino, il 19esimo turno di Serie A, ultimo del girone di andata. E’ già tempo di pensare alla fanta-formazione: torna il consueto appuntamento con lo ‘Speciale Fantacalcio’ della ‘CMIT TV’. Come sempre i nostri Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio saranno in diretta per rispondere a tutti i vostri dubbi e tutte le vostre domande riguardo ai calciatori da schierare. Inoltre, non perdetevi i consigli per i fantallenatori di Calciomercato.it in vista della prossima giornata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il turno del massimo campionato offre il big match tra Milan e Atalanta, con l’Inter di scena ad Udine e la Juventus che ospiterà il Bologna di Mihajlovic.