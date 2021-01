L’intermediario di mercato, Ivan Reggiani, a CMIT TV sul futuro di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri

Intervenuto nella nostra diretta, l’intermediario di mercato, Ivan Reggiani, ha parlato degli allenatori senza panchina. In particolare si è soffermato sul futuro di Massimiliano Allegri, accostato alla Roma ma con l’Inter all’orizzonte, e di Maurizio Sarri, anche lui in ottica giallorossa. Ecco le dichiarazioni dell’intermediario. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.