Serie A, Udinese-Inter a rischio rinvio | E’ polemica derby

Udinese-Inter potrebbe non giocarsi domani per il maltempo che imperverserà sul Friuli: allerta arancione in tutta la Regione

Sabato da scudetto domani per la Serie A: alle 18 sono in programma Udinese-Inter e Milan-Atalanta, gara in contemporanea per le due prime della classe del massimo campionato. Le stesse che martedì si sfideranno poi nel derby di coppa Italia. La sfida della Dacia Arena però potrebbe anche non disputarsi. E’ quello che afferma il giornalista Luigi Furini a ‘Top Calcio 24’ parlando del maltempo che domani imperverserà in Friuli: “C’è il rischio che la partita di domani tra Udinese e Inter venga rinviata. E’ prevista allerta meteo arancione in tutto il Friuli”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un eventuale rinvio che alimenterebbe le polemiche in vista del derby: “Il Milan potrà dire che l’Inter arriverà riposata al derby di coppa Italia – afferma Furini ridendo – . In caso contrario, si giocherebbe su un campo pesante ed a quel punto anche un pareggio non sarebbe da buttare”.

Udinese-Inter a rischio: nerazzurri o Milan campioni d’inverno

La duplice sfida di domani di Inter e Milan decreterà la squadra campione d’inverno. Rossoneri avanti di tre punti: basterebbe un pareggio per chiudere un testa il girone di andata. Possibile anche che il Milan vinca il platonico titolo perdendo contro l’Atalanta, se l’Inter non farà punteggio pieno sul campo dell’Udinese.