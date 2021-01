Serie A, Benevento-Torino 2-2: Zaza salva Nicola in extremis

Termina 2-2 la partita tra Benevento e Torino: torna al gol Lapadula dopo ben 12 partite, tanti interventi dell’arbitro Giacomelli

E’ finita 2-2 la partita tra il Benevento e il Torino, anticipo della 19^ giornata di Serie A. In vantaggio sono andati i sanniti, nel primo tempo a segno con Nicolas Viola su calcio di rigore. I granata hanno accusato il colpo e non sono riusciti a reagire: c’è voluto il secondo schiaffo firmato Lapadula, in gol grazie anche alla deviazione di Rodriguez.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la cronaca di Benevento-Torino 2-2

Il 2-1 è stato segnato da Simone Zaza, con un colpo di testa deviato da Tello. Tanti interventi del VAR in questo match: il secondo gol annullato all’attaccante italiano, oppure quello a Belotti per posizione di fuorigioco. Zaza ha poi firmato il gol del definitivo 2-2, grazie a un buon assist di Belotti e un taglio di Singo che ha mandato fuori tempo la difesa del Benevento. Da segnalare una violenta botta alla testa per Armando Izzo, costretto a uscire all’intervallo. Pareggio per Nicola al suo esordio sulla panchina del Torino.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin: “Tutti vogliono Eriksen, ma resta a Milano”

CLASSIFICA SERIE A: Milan 43 punti; Inter 40; Napoli* e Roma 34; Juventus* 33; Atalanta 33; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento** 22; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 17; Genoa 15; Torino** e Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*Una partita in meno

**Una partita in più