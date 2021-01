Roma-Spezia, sono 22 i convocati di Fonseca: out per problemi fisici Mkhitaryan, Dzeko e Pedro

Brutte notizie in casa Roma per la sfida in programma contro lo Spezia. Il club giallorosso ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 22 i giocatori scelti da Paulo Fonseca, che deve però rinunciare a Mkhitaryan, Dzeko e Pedro, tutti alle prese con guai fisici. Out per scelta tecnica Fazio e Juan Jesus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Questi i convocati giallorossi:

Fuzato, Pau Lopez, Farelli; Smalling, Kumbulla, Ibanez, Karsdorp, Santon, Bruno Peres, Spinazzola, Feratovic; Cristante, Pellegrini, Veretout, Villar, Darboe, Diawara, Podgoreanu; Mayoral, Perez, Tall, Providence.