La tensione è altissima dopo le ultime sconfitte e le vicende che hanno scosso la Capitale. Sarebbe avvenuto un ammutinamento in piena regola nei confronti di Paulo Fonseca in casa Roma

La situazione in casa Roma si fa sempre più complicata. La pesante sconfitta contro la Lazio nel derby e la successiva contro lo Spezia in Coppa Italia hanno scatenato il putiferio nell’ambiente giallorosso, con la posizione di Paulo Fonseca che appare sempre più in bilico e il nome di Allegri sullo sfondo. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe avvenuto un ammutinamento in piena regola nelle ultime ore. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Roma, ammutinamento a Fonseca in allenamento: sale la tensione. La ricostruzione

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, è stato un giovedì particolarmente intenso a Trigoria. Dopo un confronto tra Fonseca e la squadra, i calciatori non volevano allenarsi. Alla base, il malcontento generato dall’allontanamento del team manager Gianluca Gombar dopo la vicenda dei sei cambi, ma anche e soprattutto una questione privata e interna tra un calciatore e un membro dello staff. La tensione è stata altissima e ha portato a colloqui e duri scontri per tre ore, prima che la situazione rientrasse. La squadra ha poi ripreso le sue normali attività, analizzando lo Spezia in video. Di certo, un episodio indice del momento in casa Roma, tra sconfitte pesanti e la posizione di Fonseca in bilico.