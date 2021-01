Calciomercato.it seguirà in tempo reale Benevento-Torino, esordio di Nicola sulla panchina granata

E’ tutto pronto per l’inizio dell’era Nicola. Nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A, il Torino farà visita al Benevento. Reduci da due sconfitte consecutive, i padroni di casa hanno una classifica tranquilla e in caso di vittoria raggiungerebbero il decimo posto, scavalcando la Sampdoria. Terzultimi con tredici punti, i granata sperano in un’impresa che gli consentirebbe di superare in un colpo solo Cagliari e Genoa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Torino

Benevento (3-5-2) Montipò; Tuia, Glik, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Tello; Caprari, Lapadula. All. Inzaghi

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Rincon, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Milan 43 punti; Inter 40; Napoli* e Roma 34; Juventus* 33; Atalanta 33; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento 21; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 17; Genoa 15; Cagliari 14; Torino e Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno