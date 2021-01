Coronavirus, monitoraggio settimanale del Governo: il report

Nel monitoraggio settimanale del Coronavirus stilato dal Ministero della Salute si è registrata una diminuzione dell’incidenza: il report

Il Ministero della Salute ha emanato i risultati del monitoraggio sul Coronavirus effettuati sul Paese nella settimana compresa dal 11 al 17 gennaio. Si è osservata una lieve diminuzione della incidenza in Italia: 145,20 per 100mila abitanti. Nonostante la decrescita, però, l’incidenza non è ancora vicina ai livelli di sicurezza. Inoltre, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2020 ed il 12 gennaio 2021, l’Rt medio sui casi sintomatici è stato pari a 0,97: prima volta in diminuzione dopo cinque settimane.

In ogni caso, il documento del Governo ribadisce che l’epidemia continua a rimanere inuna fase delicata e nelle prossime settimane potrebbe esserci ancora un aumento nel numeri dei casi qualora non venissero rispettare le norme di mitigazione. Inoltre, la situazione continua ad essere variabile da regione a regione.