Pubblicato il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus del 22 gennaio: sono 13.633 i nuovi positivi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus di venerdì 22 gennaio. Sono 13.633 i nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di un numero di tamponi (tra molecolari e antigenici) pari a 264.728 test effettuati. Il tasso di positività scende così al 5,1%. In totale da inizio emergenza i positivi sono stati 2.441.854. Anche quest’oggi si registrano 472 decessi, per un totale che sale a 84.674 decessi.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i ricoverati in terapia intensiva sono 2.390 con un diminuzione di 23 unità rispetto a ieri: oggi sono entrati 144 nuovi pazienti. Per i ricoveri ordinari, invece, il calo è stato di 354 unità per un totale che è di 21.691 pazienti.