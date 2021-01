Si è ufficialmente già conclusa l’avventura in Turchia di Nevan Subotic, difensore serbo con passaporto tedesco protagonista di grandi stagioni al Borussia Dortmund

E’ già finita dopo soli quattro mesi l’avventura al Denizlispor, di Nevan Subotic. Arrivato in Turchia lo scorso settembre una volta conclusa l’esperienza all’Union Berlino, il 32enne difensore serbo in possesso di passaporto tedesco è riuscito a collezionare appena 5 presenze. Pochi minuti fa il club turco ha annunciato ufficialmente il divorzio attraverso la risoluzione del contratto.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Reynolds verso la Roma: i dettagli

Protagonista in passato di grandi stagioni in Germania con la maglia del Borussia Dortmund, di recente Subotic sarebbe stato proposto alla Juventus che lo apprezza da diversi anni. A meno di ripensamenti, però, l’occasione a zero non verrà ‘sfruttata’ dal club bianconeri. Il ritorno a buoni livelli di Chiellini, infatti, avrebbe spinto la dirigenza a respingere l’offerta