Fikayo Tomori è sbarcato a Milano, pronto per cominciare la sua avventura rossonera con un contratto già depositato in Lega dai rossoneri

Il Milan ha piazzato il suo ennesimo colpo di questo calciomercato di gennaio. A Malpensa è arrivato Fikayo Tomori, difensore di proprietà del Chelsea che andrà a rinforzare la rosa di Stefano Pioli. I rossoneri sentono odore di scudetto e in pochi giorni hanno chiuso gli arrivi di Meite, Mandzukic e ora Tomori, in prestito con diritto di riscatto dai Blues. Un colpo per reparto, con il contratto del difensore di origini canadesi già depositato in Lega per velocizzare le pratiche.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il centrale classe ’97 è sbarcato invece oggi intorno alle 14.45 all’aeroporto di Malpensa, per poi dirigersi verso il Centro Medico Ambrosiano e ottenere l’idoneità sportiva dopo i primi test svolti già in Inghilterra. Poi sarà il turno della firma a Casa Milan con i vari annunci ufficiali anche da parte dei club. Il Milan sta accelerando le questioni burocratiche per avere Tomori già a disposizione per domani contro l’Atalanta.