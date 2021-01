Il futuro di Maurizio Sarri resta in bilico tra la rescissione con la Juventus, di cui ormai si parla da mesi, e i rumors sulla panchina della Roma. L’ultima decisione del tecnico è clamorosa

Il futuro di Maurizio Sarri è sempre molto chiacchierato dopo i trascorsi ottimi sulle panchine di Empoli e Napoli e il successivo scudetto più esonero in bianconero. Negli ultimi mesi, si è parlato in più occasioni della rescissione del contratto che lega il tecnico ai bianconeri. In realtà, non si è mai concretizzata e ora sembra all’orizzonte uno scenario del tutto differente.

Calciomercato, Sarri non vuole rescindere con la Juventus: le ultime novità

Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, Maurizio Sarri è nella rosa di candidati per la panchina della Roma, nel caso in cui dovesse davvero saltare la panchina di Paulo Fonseca. Avevamo anticipato anche che, in ogni caso, avrebbe preferito tornare in pista a fine stagione. Ora secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, l’allenatore non avrebbe alcuna intenzione di accelerare il suo ritorno in panchina. Anzi, il tecnico non pensa affatto di rinunciare alla clausola da 2,5 milioni di euro che i torinesi saranno costretti a versare quando non scatterà il terzo anno di contratto. Secondo il quotidiano, anche i bianconeri sarebbero ormai rassegnati al fatto che Sarri non tornerà in pista prima della scadenza.