Calciomercato Juventus e Inter, il Siviglia pensa a Gomez | I dettagli

Anche il Siviglia pensa al ‘Papu’ Gomez: le ultime sul futuro dell’argentino

Non solo Juventus e Inter sul 'Papu' Gomez. Aumentano infatti le pretendenti per il fantasista dell'Atalanta: oltre a Hertha Berlino e Trabzonspor, stando a 'Sky Sport' anche il Siviglia starebbe pensando al 32enne. Per il momento si tratta solo di un semplice interessamento, con il club spagnolo che non ha ancora avviato una vera e propria trattativa con la società bergamasca.

Nessun contatto approfondito, dunque, ma l’argentino resta un’opzione anche per il Siviglia di Monchi. L’Atalanta, dal canto suo, continua a chiedere circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Vi terremo aggiornati.