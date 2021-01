Haaland è uno degli attaccanti maggiormente ricercati in sede di calciomercato e le ultime notizie parlano di uno scambio clamoroso con il Borussia

Diciannove gol in diciotto partite. E’ questo il biglietto da visita stagionale di Erling Haaland. Tra le poche certezze in queste travagliate settimane del Borussia Dortmund, il bomber di Leeds resta uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Seguito da tempi non sospetti dalla Juventus e dal Real Madrid, l’attaccante norvegese potrebbe divenire oggetto di una lotta a tre in Premier League, dove Chelsea, Manchester City e Manchester United stanno monitorando con attenzione la situazione.

Calciomercato Juventus, Haaland in Premier: tre opzioni

In virtù di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che entrerà in vigore solo a partire dal 2022, per assicurarsi l’ex Salisburgo la prossima estate serviranno cifre sicuramente superiori ai 100 milioni di euro. Non a caso, secondo ‘Indykalia News’, i Red Devils avrebbero intenzione di inserire il cartellino di Martial nella trattativa. Una strategia che potrebbe essere metta in atto anche dai Citizens e dai Blues, con Gabriel Jesus e Werner come pedine appetibili per i gialloneri.