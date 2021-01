Il calciatore brasiliano del Porto, Otavio, sarebbe stato proposto all’Inter. Il trequartista accostato anche a Milan e Roma

L’Italia nel futuro di Otavio. Il trequartista brasiliano classe 1995 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Porto. I lusitani vorrebbero prolungare l’avventura con il calciatore ma le firme non sono ancora arrivate e continuano, insistenti, le voci che lo vorrebbero in Serie A. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo tra la Roma e Otavio. Notizia questa che però non ha trovato conferme, al pari di quella che lo voleva ad un passo dal Milan.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il nome del giocatore brasiliano è sul taccuino del club rossonero ma non è ancora una priorità e non è stata formulata alcuna offerta. Otavio, però, potrebbe presto essere un’idea per l‘Inter. Il classe 1995 – come riporta Tuttosport, in edicola stamani – sarebbe stato proposto anche ai nerazzurri, che hanno preso nota.