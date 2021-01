Calciomercato Cagliari, comunicato UFFICIALE | Arriva Calabresi

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha reso noto l’acquisto di Arturo Calabresi dal Bologna

Nuovo acquisto piazzato dal Cagliari in sede di mercato. Un difensore per Eusebio Di Francesco, che il club sardo -almeno per ora- ha deciso di confermare in panchina. Arriva Arturo Calabresi dal Bologna, operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Cagliari: “Il Cagliari Calcio annuncia di aver acquisito dal Bologna il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arturo Calabresi che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto”.