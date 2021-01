Calciomercato, suggestione Bologna | L'ex Inter Arnautovic vicino!

L’ex Inter Marko Arnautovic può tornare in Serie A. Suggestione Bologna: tutti i dettagli

Suggestione Arnautovic per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club emiliano sta provando a convincere l’ex Inter a fare ritorno in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’attaccante austriaco ha deciso di lasciare la Cina, ma resta da superare l’ostacolo ingaggio: allo Shanghai SIPG, infatti, il 31enne percepisce un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Cifra impossibile per il Bologna, che punta a spalmarla su più anni. La società è dunque al lavoro per convincere Arnautovic. Staremo a vedere.