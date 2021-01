Calciomercato Atalanta, Gomez ad un passo dal Siviglia | Accordo vicino

La telenovela legata al Papu Gomez sembra essere arrivata alle battute finali: accordo vicino tra Atalanta e Siviglia

È stato il caso che ha infiammato il mercato prima della sua apertura ufficiale e, poi, ha tenuto banco fino ad ora. Il senso di incertezza che ammantava il futuro di Alejandro Gomez, adesso, sembra essere definitivamente svanito. Come raccontato da Calciomercato.it, il Siviglia ha già l’accordo con l’argentino. Inoltre, in serata, il club andaluso ha accelerato anche per trovare l’intesa con l’Atalanta. Restano sullo sfondo le italiane, con Inter e Juventus in prima linea.

I continui contatti tra Monchi e Percassi sembrano essere sempre più vicini a produrre l’accordo totale tra le parti. Il Siviglia al momento offre circa 8 milioni, fra parte fissa e bonus, mentre i bergamaschi ne vorrebbero 9/10. Una distanza minima destinata ad essere colmata in tempi brevi, tanto che il ‘Papu’ potrebbe sbarcare nella Liga già nella giornata di domani. A Siviglia, nel frattempo, è già corrida per il possibile nuovo torero con la maglia numero ’10’.