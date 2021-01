Intervenuto nella diretta della CMIT TV, Fabrizio Biasin ha elogiato la crescita di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter

Nel corso della diretta è intervenuto anche Fabrizio Biasin, nuovo ospite fisso della nostra TV ufficiale, che ha parlato anche della crescita di Nicolò Barella con la maglia dell'Inter.

L’ex Cagliari sotto la gestione di Antonio Conte è diventato uno dei centrocampisti più forti della Serie A, oltre che un insostituibile per la compagine meneghina. Un’ottima notizia anche in chiave Nazionale, con l’Europeo che si avvicina sempre di più.