Roma, esonero Fonseca: scelto l’erede | Che sorpresa

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it relativamente alla panchina della Roma

Traballa la panchina di Paulo Fonseca dopo le pesanti sconfitte della Roma rispettivamente contro la Lazio in campionato e lo Spezia in Coppa Italia. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti chi sarebbe il sostituto ideale del tecnico portoghese per la panchina giallorossa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il 32% dei votanti ha definito Maurizio Sarri il sostituto ideale dell’allenatore lusitano. Distaccato, ma solo di pochi voti, Massimiliano Allegri, scelto dal 28%. Il 23% ha nominato invece Daniele De Rossi il giusto successore, mentre solo il 17% ha scelto Luciano Spalletti.