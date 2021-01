Manchester City, UFFICIALE: Aguero positivo al Coronavirus

Sergio Aguero positivo al Coronavirus, a darne l’annuncio è stato lo stesso attaccante argentino

"Dopo contatti diretti, gli ultimi esami hanno confermato la mia positività al Coronavirus". A rivelarlo è lo stesso Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City non sta trascorrendo un momento facile. Anche per via di alcuni problemi fisici, l'argentino ha fino ad ora disputato solo cinque presenze in Premier League, senza mai segnare.

“Dopo contatti diretti mi sono autoisolato e sono risultato positivo. Ho avuto alcuni sintomi e ho seguito le direttive del dottore per guarire. State in salute, tutti”. Il messaggio lanciato dall’attaccante argentino attraverso i propri social.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!

