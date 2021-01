La Fifa pubblica un duro comunicato contro l’idea di Superliga e preannuncia sanzioni per club e calciatori che parteciperanno

No secco alla Superlega. La Fifa prende posizione con un comunicato diramato insieme alle sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) sulle “recenti speculazioni mediatiche sulla creazione di una Superlega europea”. Nel comunicato si ribadisce “con forza che una tale competizione non sarebbe riconosciuta né dalla FIFA né dalla rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in una tale competizione non sarebbe autorizzato a partecipare a nessuna competizione organizzata dalla FIFA o dalla rispettiva confederazione”.

Nella nota viene ricordato che tutti le competizioni devono essere "organizzate o riconosciute dall'ente competente al loro rispettivo livello, dalla FIFA a livello globale e dalle confederazioni a livello continentale".

Inoltre viene riconosciuta la “FIFA Club World Cup, nel suo formato attuale e nuovo, come l’unica competizione per club a livello mondiale, mentre la FIFA riconosce le competizioni per club organizzate dalle confederazioni come le uniche competizioni continentali per club” e si ricorda che “merito sportivo, solidarietà, promozione, retrocessione e sussidiarietà sono le fondamenta della piramide calcistica”.