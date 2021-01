Milan, Mandzukic: “Non parlo di Sarri. In ogni posizione per vincere. Pronti ad incutere soggezione!”

La conferenza stampa di Mario Mandzukic, nuovo attaccante del Milan. Ecco le sue prime parole da rossonero ai giornalisti

E’ Mario Mandzukic il secondo colpo di calciomercato del Milan. Il club rossonero, che si prepara a rafforzare ulteriormente la rosa con l‘arrivo di Tomori, presenta oggi l’attaccante croato alla stampa.

Le su dichiarazioni raccolte da Calciomercato.it:

PRONTO PER IL MILAN – “Sono molto contento di essere al Milan. Mi stavo preparando per questa opportunità. C’è una grande atmosfera, la squadra è prima. E’ importante per me essere pronto per la squadra. Se non fossi stato pronto non sarei qui e sarei rimasto davanti la tv”.

SQUADRA GIOVANE – “E’ una squadra giovane ma ho visto che sono tutti molto combattivi. Sicuramente io darò Il meglio e spero che i giovani possano seguirmi”.

PAURA AGLI AVVERSARI – “Io e Zlatan abbiamo tante gare nelle gambe, incutere soggezione è importante. Bisogna combattere come fa Zlatan”.

SCUDETTO – “C’è un lungo percorso ma guardano le ultime partite possiamo essere ottimisti. Tutti sono stati presenti e sul pezzo per vincere, pronti a dare battaglia, così sarà facile conquistare il titolo. Sarebbe bello vincere e importante ma non voglio parlarne, preferisco agire sul campo”.

FORZA MILAN – “Le parole non contano (Mandzukic sta parlando in inglese, ndr.), ne conosco tante in italiano ma è importante ciò che farò in campo”.

SERIE A – “Come ritrovi la Juve e le altre? Non mi preoccupo molto degli altri club, penso solo a me stesso e alla mia squadra. Milan squadra più forte? E’ vero sono molto ambizioso, per cui sono contento di essere qua ma il percorso è lungo. Continuando così riusciremo ad ottenere l’obiettivo prefissato”.

POSIZIONE IN CAMPO – “Condivido le idee di Pioli, io sono a sua completa disposizione, per vincere sono disposto a giocare in qualsiasi ruolo. Forma fisica? Non preoccupativi, toccando ferro, non ho mai avuto grandi infortuni, sto bene e posso giocare altri 4 anni a livelli importanti”.

JUVENTUS – “Quando giocherò contro la Juve, non accadrà nulla. Siamo amici fuori ma avversari in campo. Ho avuto uno splendido rapporto con i tifosi bianconeri, e continuerà così e li rispetterò per sempre ma io combatterò per il Milan e spero con i tifosi rossoneri al mio fianco. Sarri? Preferisco non parlare del passato, penso solo ai miei obiettivi”.

MAGLIA NUMERO 9 – “Non ho tanti problemi con i numeri, non mi preoccupo, il 17 non era libero e così ho scelto il 9 che lo era. Sono stati questi i numeri che ho avuto in carriera”.

OBIETTIVI PERSONALI – “Obiettivi? E’ quello di dare il massimo per me e la squadra“.

CICLO VINCENTE – “C’è grande entusiasmo e si percepiva già fuori, ora l’ho potuto verificare durante l’allenamento. Dal mister allo staff ci motivano e questo è fondamentale per il gruppo“.