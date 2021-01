Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Parma, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia

Galvanizzata dalla schiacciante vittoria nel derby contro la Roma, la Lazio torna in campo per affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’avversario di turno sarà il Parma che arriverà all’Olimpico nella speranza di riscattare la sconfitta subita in campionato, alla prima partita della seconda era D’Aversa. In palio questa volta ci sarà la qualificazione e la possibilità di affrontare ai quarti di finale l’Atalanta, che si è sbarazzata senza troppi patemi del Cagliari. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Parma

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. All.: S. Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Dezi, Ricci; Cyprien, Sohm, Kurtic; Mihaila, Sprocati, Brunetta. All.: D’Aversa.