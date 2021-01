Grandi notizie per Stefano Pioli in vista di Milan-Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero

Grandi notizie per Pioli in vista della sfida con l’Atalanta. Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan informa “che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.

“Ulteriori controlli – aggiunge il club rossonero – hanno dimostrato che Theo Hernández era un ‘falso positivo’. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti”, conclude il comunicato.