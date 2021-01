Coronavirus, bollettino 21 gennaio: 14.078 nuovi casi, 521 morti

Sono, purtroppo, altri 521 i morti nelle ultime 24 ore. 14.078 i nuovi casi positivi: il bollettino di oggi

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 14.078 i nuovi casi registrati in Italia, ieri erano stati 13.571. I tamponi effettuati sono 267.567, contro i 279.762 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test rapidi: la percentuale di positivi sul totale dei tamponi scende così al 5,2% (ieri 4,85%). Sono purtroppo altri 521 i morti, 43 i pazienti in meno in terapia intensiva. I guariti sono 20.519. Infine, i ricoverati con sintomi sono 22.045 (-424), 492.105 le persone in isolamento domiciliare.