Lazio-Parma 2-1, nell’ultimo degli ottavi di finale di Coppa Italia passano i biancocelesti con Muriqi nel finale: ai quarti Inzaghi trova l’Atalanta

La Lazio è l’ultima qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel match all’Olimpico con il Parma decide un gol di Muriqi al 90′. Verdetto meritato per gli uomini di Inzaghi, che mercoledì prossimo affronteranno l’Atalanta, anche se con più sofferenza del previsto.

Lazio che fa da subito la partita, Muriqi e Pereira colpiscono il palo poi sblocca Parolo di testa. Molte assenze da ambo le parti ma buon ritmo, il Parma nonostante sia in formazione rimaneggiatissima ci prova. Nella ripresa, biancocelesti che appaiono in controllo, ma gli ospiti ci credono: Mihaila colpisce la traversa da due passi, poi va via sul filo del fuorigioco e pareggia. Supplementari? No, perché Muriqi di testa al 90′, anche con fortuna (palo e poi schiena di Colombi) realizza il gol vittoria.

LAZIO-PARMA 2-1 – 23′ Parolo (L), 83′ Mihaila (P), 90′ aut. Colombi (L)