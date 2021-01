Sfida pazza quella tra Cornella e Barcellona valida per la Copa del Rey. I blaugrana passano solo ai supplementari e sbagliano due rigori

Torna in campo il Barcellona per il terzo turno della Copa del Rey dopo la delusione rimediata in Supercoppa con annessa espulsione di Messi. I blaugrana continuano a non incantare e superano il piccolo Cornella, club di terza divisione. Tutte le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

Orfani del numero 10 i ragazzi di Koeman hanno addirittura fallito ben due calci di rigore nel corso del 90 minuti regolamentari: prima l’ex juventino Pjanic e poi Dembele sbagliano dagli undici metri. Umiliazione comunque evitata nei supplementari grazie alle reti dello stesso francese e di Braithwaite.