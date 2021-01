Calciomercato, Sturaro al Verona: prestito gratuito, diritto riscatto 12 mln

Stefano Sturaro sta viaggiando in queste ore in direzione Verona, per raggiungere Ivan Juric: arriverà dal Genoa in prestito con diritto di riscatto

Stefano Sturaro prepara il ricongiungimento con Ivan Juric, dopo la comune esperienza al Genoa. Il 27enne centrocampista nativo di Sanremo, è pronto infatti a lasciare i rossoblu per trasferirsi al Verona. Definita la formula e le cifre dell’affare: prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto. E, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la cifra che gli scaligeri dovranno sborsare nel calciomercato estivo 2021/2022 per acquistare il calciatore a titolo definitivo, è stata fissata a quota 12 milioni di euro. Cifra importante, tutto dipenderà da come andranno questi sei mesi all’ombra dell’Arena. Nel frattempo, però, Sturaro dovrà pensare a recuperare pienamente e ricambiare la stima che ha nei suoi confronti il suo prossimo allenatore, Juric.