Calciomercato Milan, UFFICIALE: Conti è del Parma!

Andrea Conti è un nuovo giocatore del Parma. Depositato il contratto dell’ormai ex giocatore del Milan

Tutto confermato, Andrea Conti è un nuovo giocatore del Parma. Il terzino lascia il Milan in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza a 7/8 milioni di euro.

Il trasferimento in gialloblu adesso è ufficiale: come si legge sul sito della Lega di Serie A, il Parma ha depositato il contratto dell’ex Atalanta, che lascia così i rossoneri in cerca di rilancio, con un allenatore, D’Aversa che conosce tanto bene. La firma sul contratto è stata immortalata anche dal presidente dei gialloblu, Krausse. A breve dunque arriveranno anche i comunicati ufficiali da parte dei due club.

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 – Ecco il comunicato del Parma:

Il Parma Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del calciatore Andrea Conti. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025.