Calciomercato Milan, sprint per Tomori | Maldini ha fretta

Il Milan vuole chiudere il mercato il prima possibile ed accelera con il Chelsea per Tomori: oggi giornata decisiva

La regina indiscussa del mercato, fino ad ora, è stata il Milan: il club meneghino ha già consegnato Meite e Mandzukic nelle sapienti mani di Stefano Pioli. Un rinforzo a centrocampo e uno in attacco, per allungare la rosa e consolidare la candidatura dei rossoneri per lo scudetto. Il mercato in entrata del Milan, però, non è ancora chiuso: come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, infatti, i rossoneri sono determinati ad arrivare a Tomori. L’ultimo tassello, infatti, è il tanto anelato difensore centrale: oggi può essere la giornata decisiva.

Calciomercato Milan, Tomori in arrivo | Si può chiudere oggi

L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ conferma quanto anticipato da Calciomercato.it ieri sera: oggi può essere la giornata dello sbarco di Tomori a Milano. I rossoneri sono pronti a battere un altro colpo sul mercato: il centrale classe 2000 arriverà dal Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una modalità che permetterebbe, poi, al Milan di trattenerlo nel caso in cui dovesse convincere Stefano Pioli in questo finale di stagione. Paolo Maldini ha fretta di chiudere, per consegnare al tecnico emiliano una rosa completa il prima possibile. La lotta scudetto passa anche dal mercato.