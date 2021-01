Calciomercato Milan, Maldini stringe per Junior Firpo | Voleva l'Inter

Il Milan è pronto ad accelerare in ottica calciomercato, fornendo a Stefano Pioli un ampio ventaglio di soluzioni per l’assalto allo scudetto. Il nome caldo era anche nel mirino dell’Inter

Il Milan è uno dei club maggiormente attivi in questa fase del mercato. Paolo Maldini sta rinforzando la rosa con profili mirati e low cost per tentare l’assalto allo scudetto. Il dirigente rossonero sta preparando l’assalto a Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. Il laterale ha trovato pochissimo spazio in blaugrana e potrebbe essere un vice-Hernandez di livello. Negli ultimi giorni, vi abbiamo riportato le richieste economiche del Barcellona e successivamente l’esito degli ultimi contatti e la situazione attuale. Firpo sembra il prescelto per rinforzare la fascia sinistra, ma non mancano alcuni problemi.

Calciomercato Milan, Maldini mette la freccia per Firpo: due problemi

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe offerto 500 mila euro per un prestito di sei mesi. La situazione societaria in casa Barcellona, però, rallenta ogni trattativa e il 20% che il Betis si è garantito sulla futura rivendita rappresenta un ostacolo non insormontabile, ma da valutare. Il calciatore era già molto attratto dall’idea di arrivare a Milano, fin da quando era nel mirino dell’Inter negli scorsi mesi. La presenza di Brahim Diaz in squadra è un altro elemento importante per la chiusura. Tra i rappresentanti di Firpo c’è anche il padre-agente del fantasista e i due sono grandi amici.