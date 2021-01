Sembrerebbe complicarsi l’affare che porta a Gianluca Scamacca alla Juve. In cima alla lista torna ad esserci Llorente

L’interesse della Juventus per Gianluca Scamacca è reale. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, il club bianconero è alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Il giovane centravanti di proprietà del Sassuolo, oggi in forza al Genoa, piace alla Juventus, così come ad altri 4-5 società.

La trattativa è impostata su un prestito di 18 mesi ma ad oggi non c’è ancora stato lo sprint decisivo. Anzi. Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, l’affare Scamacca non decolla e sta tornando di moda così il nome di Fernando Llorente per la Juventus. Lo spagnolo non è certo una prima scelta al Napoli ma come raccontato l’interesse dei bianconeri è sempre vivo.