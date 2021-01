Juventus e Sassuolo continuano a trattare per portare Scamacca subito a Torino: nuova operazione in sinergia con gli emiliani

La Juventus dopo la vittoria della Supercoppa Italiana vuole regalare ad Andrea Pirlo un vice Morata. Il primo indiziato per raggiungere Torino e completare l’attacco a disposizione del tecnico bresciano continua ad essere Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99 di proprietà del Sassuolo ed ora in prestito al Genoa sembra essere stato individuato come il profilo giusto. Proseguono i contatti tra la società piemontese e gli emiliani, che valutano anche di mettere in piedi un’ulteriore operazione in sinergia.

Calciomercato Juventus, si lavora per Scamacca | Doppia operazione col Sassuolo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus ed il Sassuolo hanno avuto nuovi contatti negli ultimi giorni per definire il passaggio di Gianluca Scamacca in bianconero. I neroverdi avrebbero anche messo dei paletti per concludere l’affare: i campioni d’Italia, infatti, dovrebbero impegnarsi ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo. La Juventus, dal canto suo, sarebbe riuscita a strappare la possibilità di pagare Scamacca in maniera dilazionata negli anni, sulla falsa riga di quanto accaduto con l’Atletico Madrid per Morata. La cifra complessiva che gli emiliani vorrebbero incassare per l’ex Roma, comunque, si aggirerebbe tra i 22 ed i 25 milioni.

Inoltre, le due società starebbero valutando anche di intraprendere una nuova operazione in sinergia sul mercato: nel mirino, questa volta, ci sarebbe finito Liberato Cacace. Il terzino neozelandese potrebbe sbarcare in Italia tra le fila del Sassuolo, per poi raggiungere Torino nei prossimi anni. Un ulteriore segnale degli ottimi rapporti che legano le due società.