Paul Pogba potrebbe ‘ribellarsi’ al suo manager Mino Raiola e soprassedere dalla tentazione dell’addio: Juventus avvisata

Una sorpresa improvvisa: Paul Pogba si è ripreso con prestazioni e gol (l’ultimo nella gara di mercoledì contro il Fulham) il Manchester United. Lo ha fatto dopo che il suo agente Mino Raiola ha parlato apertamente di addio a fine stagione e dopo che Solskjaer ha detto no ad una sua cessione anticipata a gennaio. Così il francese, quasi motivato dal clamore suscitato intorno a sé, è tornato ad essere decisivo in campo, tra i protagonisti del primato in solitaria dei ‘Red Devils’ in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, sorpresa Pogba: ora può restare al Manchester United

Così si parla di una svolta a sorpresa nel suo futuro: restare al Manchester United. Lo riporta il ‘Daily Star’, secondo cui Pogba starebbe pensando ad una permanenza in Inghilterra, andando contro anche alla decisione ormai presa del suo agente Mino Raiola.

Una permanenza che toglierebbe un obiettivo a Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain che in estate sono pronte a contendersi il campione del Mondo. Dovranno soprassedere dal loro intento se, come riferisce il tabloid inglese, la decisione di Pogba e United sarà andare avanti insieme.