Calciomercato Juventus, Pogba saltato per il Covid | Ora è cambiato tutto

Dall’Inghilterra rivelano che il Manchester United era pronto a far partire Pogba a gennaio: la crisi economica ha bloccato la Juventus

Il risveglio della Juventus è dei migliori: dopo la sconfitta contro l’Inter in campionato, è arrivata la vittoria contro il Napoli nella Supercoppa Italiana. La finale di Reggio Emilia ha consegnato ad Andrea Pirlo il primo trofeo da allenatore, festeggiato con tutto lo staff tecnico e la squadra. Il tecnico bresciano sul 2-0 di Alvaro Morata, che ha chiuso definitivamente il match, è parso sorridente e si è lasciato andare ad un’esplosione di gioia. Dall’Inghilterra, però, arriva una notizia che potrebbe dare qualche giramento di testa all’allenatore della Juventus: il Manchester United era pronto a far partire Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, cambia tutto per Pogba | Ora può restare allo United

Dopo una finale vinta è difficile avere dei pensieri negativi, ma un rimpianto per come si è sviluppato il mercato la Juventus potrebbe anche averlo. Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, il Manchester United aveva messo in conto di far partire Paul Pogba già in questo mercato di gennaio. Un’apertura totale che però si è scontrata con la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio a causa del Coronavirus. In questo momento, infatti, nessun club può permettersi un investimento oneroso come quello necessario per assicurarsi le prestazioni del centrocampista campione del mondo.

Adesso, poi, potrebbe essere cambiato tutto. Il Manchester United ha trovato una stabilità che mancava da diversi anni e, al momento, è al comando della Premier League. Una circostanza che potrebbe portare Pogba a non cambiare squadra e proseguire con i ‘Red Devils’ anche per il prossimo futuro. In tal caso, quindi, il sogno della Juventus di riabbracciare il francese potrebbe essersi infranto in maniera definitiva. Il sorriso di Andrea Pirlo, stamattina, rischia di spegnersi già.