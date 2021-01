Un altro ‘Galactico’ potrebbe sbarcare a Torino, sponda Juventus. Il big è in rotta con il presidente del Real Madrid Florentino Perez. In Spagna sono certi: vestirà la maglia bianconera

E’ di nuovo bufera in casa Real dopo l’umiliante eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell’Alcoyano, squadra di terza divisione. Nel mirino, ovviamente, Zinedine Zidane, con Florentino Perez tornato a pensare concretamente all’esonero del tecnico francese, ma anche alcuni ‘senatori’ della squadra. In particolare Marcelo, che in Spagna danno sempre più ai ferri corti col presidente. Ieri il terzino brasiliano ha giocato tutta la partita, supplementari compresi, con la fascia da capitano al braccio, diventando quasi il ‘simbolo’ della disfatta.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, Alaba al Real Madrid: ‘condizioni’ accettate

Marcelo non è più un punto fisso da tempo e, complice anche il rapporto negativo con Perez, viene dato per certo il suo addio a fine stagione. Stando a ‘Don Balon’ il numero uno delle ‘Merengues’ ha fissato il prezzo del suo cartellino a 11 milioni di euro e, tramite degli intermediari, spingerà affinché si realizzi la sua cessione alla Juventus (che stima molto il calciatore) di Andrea Agnelli, col quale si è incontrato l’altro giorno a Torino.

‘Sponsor’ del quasi 33enne, in scadenza nel 2022, potrebbe essere Cristiano Ronaldo, suo compagno a Madrid e grande amico. Marcelo ha già dato il meglio, ma con la sua esperienza – e visti i continui acciacchi fisici di Alex Sandro – può rinforzare senz’altro la corsia mancina della formazione di Pirlo. Da superare, nel caso, lo ‘scoglio’ stipendio: quasi 12 milioni l’anno, è il secondo più pagato della rosa dopo Hazard.