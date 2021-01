Calciomercato Inter, Marotta lavora ai rinnovi | Non solo Lautaro Martinez

L’Inter sta vivendo un periodo non semplice sul calciomercato, ma Beppe Marotta non ha intenzione di farsi trovare impreparato sui rinnovi. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sono ormai ampiamente sdoganate le difficoltà economiche che l’Inter sta vivendo tra i danni finanziari causati dal Covid-19 e un futuro societario che appare sempre più incerto. In casa nerazzurra, si sta cercando di improntare un calciomercato a costo zero, ma sono pochissime finora le piste concrete, sia in entrata che in uscita. Giuseppe Marotta si sta concentrando, invece, sui rinnovi di contratto. Di seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, parla l’agente di Lautaro: annuncio sul futuro

Calciomercato Inter, Marotta vuole il doppio rinnovo: contatti caldi

I fronti da tenere fortemente in considerazione sono quelli legati al futuro di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, c’è stato un summit con gli agenti del calciatore. Il Toro percepisce un ingaggio da 2,5 milioni a stagione fino al 2023. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo non arriverà in tempi brevi. Ormai da mesi permane la distanza sulle cifre con l’Inter che offre 5 e il calciatore che chiede 7,5. La clausola rescissoria da 111 milioni sembra invece scomoda per entrambe le parti in causa. Gli agenti del calciatore la considerano alta, Marotta vuole eliminarla.

Contatti in corso anche con Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni. Anche in questo caso non sembra esserci la necessità di chiudere a brevissimo, ma le discussioni vanno avanti. Alla fine il difensore dovrebbe raddoppiare l’attuale ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Discussioni in corso, in attesa della fumata bianca.