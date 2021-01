Le ultime di calciomercato e non solo sui portieri delle grandi del calcio italiano. Da Samir Handanovic, capitano dell’Inter di Antonio Conte, a Gianluigi Donnarumma, stella del Milan di Pioli, passando per Wojciech Szczesny, estremo difensore della Juventus di Andrea Pirlo. Attenzione anche a Buffon, veterano della Serie A e della Vecchia Signora



Dal punto di vista delle realizzazioni e delle occasioni create, questo campionato di Serie A è di sicuro fra i migliori della storia. Ogni partita non è scontata ed ogni sfida può finire in goleada. In quest’ottica, il ruolo del portiere diventa sempre più centrale all’interno di un undici, soprattutto per quelle squadre (Inter, Juventus e Milan) che, per quest’annata, hanno ambizioni tricolore. Handanovic, Donnarumma e Szczensy: le ultime di calciomercato e non solo sui portieri delle grandi della Serie A

Calciomercato Inter e Milan, Handanovic desta dubbi | Donnarumma vuole i rossoneri!

La stagione di Samir Handanovic, arrivati quasi al giro di boa del campionato di Serie A, non è delle più esaltanti. L’estremo difensore sloveno, capitano dell’Inter dai primi mesi del 2019 dopo il caso Icardi, ha fatto esprimere più di qualche perplessità legata alla sua carta d’identità e al rendimento in campo. Episodi come quello di Verona non sono dei casi isolati e la Beneamata, in vista delle prossime stagioni, vuole tutelarsi. Sui taccuini dei nerazzurri spiccano infatti due nomi: Alessio Cragno e Juan Musso. Da non sottovalutare inoltre la candidatura di Radu, attualmente vice dell’ex portiere dell’Udinese.

In casa Milan invece, Gianluigi Donnarumma è una delle certezze assolute della squadra allenata da Stefano Pioli. L’estremo difensore classe 1999, titolare anche nella Nazionale italiana di Roberto Mancini, sta disputando un’ottima stagione, sintomo di una crescita costante del suo rendimento al pari dell’età. Una questione però lascia ancora qualche dubbio ai dirigenti del Milan: il rinnovo del contratto. Continua infatti il braccio di ferro fra Raiola e la società per la firma dei nuovi termini dell’originario di Castellammare di Stabia. Un elemento però, tranquillizza un po’ tutti: la volontà di Donnarumma di restare e difendere i colori del Milan.

Calciomercato Juventus, Szczesny brilla anche in Supercoppa e Buffon è ancora una garanzia!

Nonostante la situazione non particolarmente tranquilla in casa Juventus, vista l’attuale posizione in classifica, il ruolo dove la squadra bianconera è sicuramente più tranquilla è quello del portiere. Wojciech Szczesny infatti, estremo difensore polacco, si sta dimostrando uno degli interpreti migliori al mondo e, anche nella serata di ieri contro il Napoli, ha messo in mostra tutte le sue qualità con due interventi di assoluto spessore. Il classe 1990, ha un contratto fino al 2024 con la Juventus, e per portarlo via da Torino potrebbero essere necessari almeno 50 milioni di euro.

Il suo vice è noto a tutti e sta continuando a sorprendere. Stiamo parlando di Gianluigi Buffon, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e bandiera della Juventus. L’ex portiere di Parma e PSG, nonostante sia arrivato ormai quasi ai 43 anni continua a dare l’esempio dentro e fuori dal campo. In quest’ottica è probabile un rinnovo del contratto per un’altra stagione da parte di Buffon che, in questo ruolo di vice di lusso, si sta confermando come un portiere sul quale poter fare assolutamente affidamento.