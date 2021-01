La Fiorentina ha chiuso l’accordo per l’attaccante: intesa raggiunta e rinforzo per Cesare Prandelli in arrivo

La Fiorentina ha un nuovo attaccante: Alexander Kokorin può essere considerato un nuovo calciatore della Viola. L’ufficialità dell’accordo arriva dallo Spartak Mosca che ha annunciato il raggiungimento dell’intesa per il trasferimento dell’attaccante russo al club italiano. Ora per Kokorin si aprono i passaggi formali per potersi mettere a disposizione di Prandelli: sbarco in Italia, visite mediche e firma con la società toscana. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Classe 1991, dopo appena sei mesi allo Spartak (era arrivato in estate dallo Zenit), Kokorin cambia nuovamente maglia: nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Dinamo Mosca e Anzhi, realizzando complessivamente 93 gol. Nazionale russo, ha giocato oltre quaranta partite con la rappresentativa del suo Paese realizzando 12 reti. Per lui prima esperienza all’estero: lo aspetta la Serie A per la nuova avventura con la Fiorentina.