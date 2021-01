La Fiorentina si concentra sul calciomercato, con il tentativo di risollevare una stagione che è iniziata decisamente al di sotto delle aspettative. Pronto il colpo in attacco, ma anche l’addio a fine anno

La Fiorentina non ha avuto un inizio di stagione secondo le aspettative. La Viola naviga nella parte destra della classifica e più precisamente al 14esimo posto con 18 punti. Anche dopo l’arrivo di Cesare Prandelli, i risultati sono stati altalenanti, con cali evidenti. Ne è la prova il netto 6-0 subito per mano del Napoli. I ragionamenti non mancano da parte della società. Di seguito tutte le ultime novità e lo scenario per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, Amrabat: “No a Napoli e Milan per il progetto viola”

Calciomercato Fiorentina, Ribery pronto a dire addio. Arriva Kokorin

Il piano per il mercato viola parte da Aleksandr Kokorin. Il calciatore russo, celebre per essere stato in carcere per un anno dopo un’aggressione a un funzionario russo, è vicino a rinforzare l’attacco dei toscani. L’affare con lo Spartak Mosca dovrebbe chiudersi per 5 milioni di euro, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ingaggio dovrebbe essere da 2 milioni l’anno più bonus: restano da limare i dettagli.

Per un Kokorin in entrata, Franck Ribery è ormai al passo d’addio. Il francese sta mostrando sprazzi di grande talento, ma l’ex Bayern ha intenzione di tornare dalla sua famiglia in Germania. Il contratto del fantasista scadrà a giugno e nessuna delle due parti sembra intenzionato a rinnovarlo. Prandelli, infatti, non è pienamente soddisfatto del rendimento del calciatore, anche alla luce delle sue condizioni fisiche non eccellenti.