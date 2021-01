Calciomercato Bologna, trattativa avviata per Lovric del HNK Gorica

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic guarda alla Croazia per rinforzare l’attacco: nel mirino Kristijan Lovric

Il grave infortunio patito da Santander, ha privato il Bologna di un’alternativa in attacco. E la società rossoblu, con alla guida della squadra Sinisa Mihajlovic, in gol 24 volte in 18 partite di campionato, guarda con attenzione alla Croazia per rinforzare il reparto avanzato. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nel mirino dei dirigenti felsineri è finito Kristijan Lovric. Il 25enne attaccante esterno milita nel HNK Gorica, dove ha realizzato ben 11 reti in 15 presenze accumulate. Le parti stanno discutendo di un possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto, trattativa portata avanti dall’Avvocato D’Atri affiancato dalla Universal Group. Lovric è un calciatore molto duttile, può giocare su tutto il fronte d’attacco, consentendo così di avere la possibilità di ruotare maggiormente i componenti del reparto. La discussione continua, vi terremo aggiornati.