CMIT TV | Calciomercato, Fedele: “Cannavaro pronto ad allenare in Italia”

Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto Gaetano Fedele per parlare anche del futuro di Fabio Cannavaro: “È pronto per allenare in Italia”

Insieme all’operatore di mercato e agente anche di Francesco Caputo Gaetano Fedele, oltre a parlare del futuro dell’attaccante del Sassuolo, abbiamo analizzato quali sono gli scenari futuri di Fabio Cannavaro. Secondo Fedele, come ha dichiarato ai microfoni di Calciomercato.it, non ci sono dubbi: “In Cina si è messo in discussione, andando a scoprire un altro mondo e un altro calcio. Credo che sia pronto per tornare in Italia”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Continua a seguire la CMIT TV per rimanere aggiornato sui più importanti movimenti di mercato legati alla Serie A e vedere gli interventi dei nostri tanti ospiti.