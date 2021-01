Il focus di Calciomercato.it su Juventus-Napoli, il big match valevole per la Supercoppa italiana in programma questa sera al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia

Mancano poche ore all’atteso big match Juventus-Napoli in cui sarà in palio la Supercoppa italiana. In verità al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, ore 21, andrà in scena molto più di una partita. Ovvero un’eternà rivalità acuitasi nelle ultime stagioni, quando in palio c’è stato lo Scudetto, e soprattutto in questi mesi con le note vicende legate al ‘caso’ Asl. Dalle probabili formazioni al mercato, ecco il focus di Calciomercato.it.

Juventus-Napoli: Pirlo ritrova Cuadrado, Gattuso recupera Petagna

A sorpresa Pirlo potrà contare su Cuadrado. La Juventus ha ufficializzato la negatività al Covid-19 dell’esterno colombiano, prontamente convocato per la gara di stasera. Una nota lietissima per il tecnico bianconero, chiamato insieme ai suoi giocatori a riscattare il cocente ko con l’Inter: “Abbiamo tanta voglia di rivalsa e di dimostrare che non siamo quelli di ‘San Siro’ – le parole di Pirlo nella conferenza di vigilia – Mi sono preso le mie responsabilità dopo la sconfitta di domenica sono stati attaccati giocatori giovani, invece preferisco che le critiche siano rivolte a me. Ora vogliamo voltare pagina e provare a portarci a casa questo trofeo (nel caso il nono della storia e il primo per lui nelle vesti di mister, ndr). Le finali si devono vincere e noi siamo qui per questo”. Nonostante il recupero di Cuadrado, che probabilmente partirà dalla panchina, l’allenatore della Juve rimane in emergenza, specie in difesa. Possibile 3-5-2, con Kulusevski e Ronaldo davanti.

Gattuso proverà a fare un altro scherzetto alla Juve dopo la finale di Coppa Italia dello scorso giugno. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Fabian Ruiz e ancora di Osimhen, al cui posto agirà Petagna seppur l’ex Spal non sia al cento per cento. Alle sue spalle agiranno Lozano, Zielinski e capitan Insigne. “Non bisognerà cadere nella trappola della Juventus in crisi – le dichiarazioni alla vigilia di Gattuso, a un passo dal rinnovo fino al giugno 2023 – Loro difficilmente ne sbagliano due di fila: domani serve grande attenzione, tenere bene il campo, riuscire a fare le cose che ci vengono bene e fare più attenzione per quelle che ci stanno venendo meno bene”.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Arbitro: Valeri di Roma 1

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI

La sfida di Supercoppa tra Juventus e Napoli sarà trasmessa live da Rai Uno a partire delle ore 21. La diretta testuale dell’incontro potrà essere seguita qui su Calciomercato.it.

Da Higuain a Milik e Llorente: Juventus vs Napoli al sapore di calciomercato

Juventus-Napoli ha avuto tante volte dei risvolti in ottica calciomercato. Le due società si sono spesso sfidate per un giocatore o hanno concluso degli affari, con Gonzalo Higuain (strappato a De Laurentiis pagando la clausola da 90 milioni) senz’altro il più clamoroso degli ultimi dieci-quindici anni, anzi forse della storia. Un nuovo affare poteva essere rappresentato da Milik, ora però vicinissimo al Marsiglia, anche se tra il polacco e i transalpini sono emersi nuovi ostacoli. Ancora in piedi, invece, quello che avrebbe come protagonista l’ex Fernando Llorente. Il centravanti, in scadenza a giugno con il club campano, “piace molto alla Juve” per il ruolo di vice Morata.