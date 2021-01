L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Traballa la panchina di Paulo Fonseca dopo le pesanti sconfitte della Roma contro Lazio e Spezia in Coppa Italia. Nelle ultime ore sono tornati a circolare i nomi di Allegri e Sarri, ma in pole position ci sarebbe Luciano Spalletti per un altro clamoroso ritorno nella capitale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 52,3% dei votanti vorrebbe rivedere al più presto in panchina Massimiliano Allegri. Seguono Sarri (23,3%) e Spalletti (19,8%). Infine, il 4,7% degli utenti preferirebbe altri allenatori.