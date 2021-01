La Polonia al lavoro per il nuovo ct della nazionale: niente Giampaolo, il primo nome sulla lista è quello di Paulo Sousa

Niente Marco Giampaolo. Almeno non sembra essere lui la prima scelta della federazione polacca per la panchina della nazionale. Dopo l’esonero del ct Brzeczek, l’ex tecnico del Torino era ritenuto uno dei papabili candidati alla guida della nazionale biancorossa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo dello sport e non solo CLICCA QUI

Ora però sembra che la federazione stia pensando di affidare la panchina della Polonia ad un altro tecnico, anche lui molto noto in Serie A. Sarebbero infatti in corso i contatti tra la federazione e l’entourage di Paulo Sousa. Il portoghese è libero dopo la sua esperienza al Bordeaux e potrebbe essere lui dunque l’uomo scelto per guidare Lewandowski e compagni ai prossimi Europei.